سؤال برلماني حول خطة "السياحة" لتطوير واستغلال شواطئ مصر على البحرين الأحمر والمتوسط

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، حول خطة الوزارة لتطوير واستغلال شواطئ مصر على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وقالت "عازر" في سؤالها، إن طول الشواطئ يصل إلى ٣٠٠٠كم منها حوالي ٢٠٠٠كم غير مستغلة رغم ما تتميز به من طبيعة خلابة، هذا بالإضافة إلى ثروات أخرى مثل (الأصداف - اللؤلؤ - الطحالب- الأملاح المعدنية - الزيوت السمكية - مسحوق السمك - المحاريات)، مؤكدة أن إهمالها يمثل إهدار لثروات الدولة في وقت مصر في أمس الحاجة إلى استغلال كافة الإمكانات المتاحة وتحقيق أعظم استفادة اقتصادية منها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى إن مصر غنية بالثروات الطبيعية، والتي تعد مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي للبلاد، مطالبة بضرورة تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها المتميزة والفريدة، والتي لا يوجد مثلها في العالم.



وطالبت النائبة ميرفت عازر، وزارة السياحة بضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الشواطئ وإعادة تأهيلها بالتكاتف مع كافة الجهات المعنية والعمل على تجميلها، مؤكدة أن الاهتمام بها من أهم عوامل الترويج والجذب السياحي، وخير دعاية للسياحة المصرية.