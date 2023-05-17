محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بعدد من أهالى قرية شنشور بمركز أشمون للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وبحث الحلول العاجلة حيالها لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

جاء ذلك عقب جولته الميدانية أمس لمتابعة عدد من المشروعات التنويه والخدمية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى شما وشنشور .

واستمع محافظ المنوفية لرب أسرة من ذوى الحالات الإنسانية يعول 7 أبناء ويعانى من ظروف صحية صعبة وليس لديه مصدر ثابت للدخل، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتحديد مكان مناسب لإقامة كشك لتوفير مصدر رزق ثابت.

كما أمر بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة له من كراتين مواد غذائية ولحوم دعماً للأسرة ومساعدتهم فى تلبية كافة احتياجاتهم المعيشية، فيما كلف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإتخاذ اللازم نحو مد خطوط شبكات مياه الشرب بالمنطقة الواقعة بزمام قريتى شنشور وقلتى الكبرى والعرض عليه لتذليل العقبات تحقيقاً للصالح العام وإستجابة لمطالب الأهالى ووافق على تجديد رخصة كشك لمواطنة لديها ظروف اجتماعية صعبة.

وخلال اللقاء كلف محافظ المنوفية إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام بتوفير فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص لشاب يعمل باليومية ويعانى من ضعف شديد بالبصر ويعول أسرة مكونة من 4 أفراد مراعاة لظروفه الصحية والإجتماعية .

هذا وأجرى المحافظ اتصالا هاتفياً برئيس قطاع البنك الزراعي فرع المنوفية لدراسة وبحث شكوى مواطن من ناحية كوم عياد يتضرر من عدم صرف الأسمدة الزراعية وتأخر إجراءات استصدار كارت الفلاح ، موجهاً بصرف إعانة مالية عاجلة ولحوم مواد غذائية له نظراً لظروفه الصعبة .

وأكد محافظ المنوفية أننا مستمرون في التواصل المباشر والفعال مع جموع المواطنين ولاسيما الأسر الأولى بالرعاية وذوى الحالات المرضية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالاستمرار في عقد اللقاءات الدورية للاستماع إلى شكاوى المواطنين ورصدها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى والنزول الميدانى لتلبية مطالبهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك .

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