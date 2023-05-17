داليا البحيري للزعيم عادل إمام عبر البوابة نيوز: "بنحبك ووحشتنا"

وجهت الفنانة داليا البحيري رسالة تهنئة للزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده .

وقالت البحيري في تصريحات خاصة لـ “ البوابة نيوز” : بحبك جدا ، ووحشتنا أوى ، ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك ، نفسي اشوفك لانك وحشتنى في الحياة وعلى الشاشة ".

ويحتفل الفنان عادل إمام، اليوم الاربعاء 17 مايو بعيد ميلاده الثالث والثمانين، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1940 وسط أسرة مصرية بسيطة تعود أصولها لإحدى قرى محافظة الدقهلية .

وعبر مشوار فنى ضخم وحافل امتد لما يزيد عن 60 عاماً ، قدم الزعيم مئات الاعمال الفنية ، حتى أصبح النجم العربي المفضل والأكثر شهرة امتداد الأجيال ، بما يجعلة ايقونة وظاهرة فنية لم ولن تتكرر.

وبدأ الزعيم عادل إمام مشواره الفني عام 1962 منذ التحاقه بفرقة التلفزيون المسرحية هو لايزال طالبا في الجامعة وتم إسناد بعض الأدوار الصغيرة له، ونجح في لفت الانظار إليه ليختاره عادل إمام لتقديم دور السكرتير في مسرحية أنا وهو وهي وكانت بداية الانطلاقة الحقيقية له .