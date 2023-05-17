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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة ورياح نسبية خلال فترة الليل

حالة الطقس
حالة الطقس
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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا فى ارتفاع درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نهارا إلى 34 درجة مئوية، و41 درجة على المناطق الجنوبية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، أن الأجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد، ومن دافئة إلى مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، ومع غياب أشعة الشمس تبدأ الكتل الهوائية الشمالية تؤثر علينا ويكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة خلال فترة الليل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء تكون مائلة للبرودة ليلا فى أغلب محافظات البلاد، حتى القاهرة الكبرى، والأجواء معتدلة فى المناطق الجنوبية، إضافة إلى وجود نشاط نسبي للرياح خلال فترة الليل يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

 

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