الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قيام طفل بقيادة سيارة أجرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة أجرة بالقاهرة.

فى إطار ما رصدته الأجهزة الأمنية من تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة "أجرة" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة .

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن السيارة ملك (سائق ، مقيم بمحافظة الفيوم)، تم ضبطه والسيارة وضبط قائدها (طالب "سن 14" ، مقيم بمحافظة الفيوم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتولت النيابة العامة التحقيق.