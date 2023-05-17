احتفالا باليوم العربى للشعر.. "التنمية الثقافية" يحتفى بـ100 عام على ميلاد نازك الملائكة

ينظم بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية بعنوان "100 عام على ميلاد نازك الملائكة"، في السابعة من مساء الأحد المقبل، الموافق 21 مايو الجاري، وذلك احتفالا باليوم العربي للشعر، والذى أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو".

ويشارك فى الاحتفالية عدد من الشخصيات البارزة في المجال الثقافي والأدبي العربي وهم: الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمى سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، والدكتور حسين هنداوى الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية وأستاذ الفلسفة، والشاعر اليمنى دكتورعبد العزيز الزراعى، والإذاعية حكمت الشربينى، والشاعر عماد غزالى، والكاتب عمرو حجازى، بالإضافة إلى الشاعرة الشابة نيرة سعيد، وعدد من الشعراء والأكاديميين والفنانين.

وتتضمن الاحتفالية قراءات شعرية، وقراءة لبعض قصائد نازك الملائكة، إلى جانب الحديث حول مسيرتها الشعرية وإلهامها للأجيال وإثرائها للأدب العربي حتى يومنا هذا، يتخلل الاحتفالية مشاركة الفنان مصطفى مهدي بعزف على آلة الكمان.