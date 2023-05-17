لتحقيق عائد اقتصادي .. زراعة أسطح المنازل خطوة بخطوة

الأربعاء 17/مايو/2023 - 02:21 م

انتشرت زراعة أسطح المنازل في الفترة الأخيرة ، سواء بغرض ممارسة هواية الزراعة واستغلال أوقات الفراغ ، أو لتحقيق عائد اقتصادي ، أو حتى كنوع من تجميل أسطح المنازل واستغلالها في شيء، مهم له تأثير بيئي ويساعد على التخلص من ثاني أكسيد الكربون.

وفيما يلي نقدم لكم كيفية زراعة أسطح المنازل بشكل آمن ومميزاتها وأنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها

مزايا زراعة أسطح المنازل

التخلص من النفايات والقمامة على الأسطح

تقليل نسبة ضوء الشمس الذي يسقط على الأسطح مما يساعد في تقليل ارتفاع درجات الحرارة في الطوابق السفلية

الحفاظ على نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي من خلال عملية التمثيل الضوئي

إنتاج أكبر عدد ممكن من المحاصيل مقارنة بالزراعة التقليدية.

قضاء وقت الفراغ في شيء مهم ومفيد ، مثل الزراعة.

إضفاء مظهر جمالي على المنزل

مصدر آمن ونظيف للخضروات والفواكه

المساهمة في ترشيد الإنفاق ، ودعم ثقافة الإنتاج وترك ثقافة الاستهلاك.

أنواع المحاصيل التي تستخدم في زراعة أسطح المنازل

توجد مجموعة من المحاصيل التي يمكن زراعتها على أسطح المنازل مثل محاصيل الفاكهة مثل الطماطم والخيار والفاصوليا والجزر والبطاطس والفراولة ، وكذلك المحاصيل الورقية مثل الملوخية والجرجير والفجل والبقدونس والخس والسبانخ.

زراعة الأسطح خطوة بخطوة

نظف سطح المنزل بالكامل للتأكد من عدم وجود حشرات أو قوارض تؤثر على المحصول بعد ذلك.

تأكد من أن سطح المنزل يتعرض لأشعة الشمس يوميًا لمدة 5 ساعات على الأقل لضمان النمو السليم للنبات.

عند الشروع في زراعة الأسطح ، يجب مراعاة بعض الأمور المهمة ، حتى تتم الزراعة بطريقة مناسبة. هذه الأمور هي كما يلي:

1- تجهيز السطوح للزراعة

ينقسم السطح إلى عدة مربعات ، ومن هنا يتم تحديد أماكن الظل وأماكن الضوء ، وذلك لتحديد جودة النباتات والمحاصيل التي تناسب كل منطقة منها.

2- المكونات اللازمة لزراعة الخضار على أسطح المنازل

يجب تجهيز طاولات خشبية أو صفائح بلاستيكية أو براميل زراعية ، على أن تكون هذه الطاولات بارتفاع مناسب عن الأرض ، وأن يكون ارتفاع جوانبها حوالي 10 سم ، مع مراعاة توزيعها بشكل مناسب على سطح المنزل. .

يتم لف الوحدات الخشبية من الداخل بسمك حوالي 0.25 سم.

يتم عمل ثقوب في الغلاف البلاستيكي ، بحيث يمكن تصريف مياه الري الزائدة من خلالها.

يتم تحضير 100 لتر من البيئة الزراعية ، وهي بيئة تتكون من حبيبات البيرلايت والطحالب ، ويتم خلطها جيدًا بنسبة 50٪ إلى 50٪.

بعد ذلك يتم وضع البيئة الزراعية التي تم إعدادها مسبقًا داخل الوحدات الخشبية.

يضاف الماء ، وبعد ذلك توضع الشتلات لزرع البذور ، مع مراعاة أن 12 إلى 14 نبتة تزرع لكل متر مربع.

3- مرحلة الري

تتم هذه المرحلة بسقي الخضار مرتين إلى ثلاث مرات في أيام شديدة الحرارة ، بشرط أن يكون الري في آخر النهار أو في الصباح الباكر.

وذلك لأن حرارة الشمس تتسبب في تبخر الماء أثناء النهار ، مما يؤدي إلى جفاف النبات

4- كيفية تصريف المياه الزائدة عن الأسطح

يتم وضع وعاء عميق تحت الفتحات الموجودة في الوحدات الخشبية لتجميع المياه الزائدة.

وتستخدم هذه المياه في اليوم التالي لري النباتات بها ، وهذه المياه أفضل من غيرها ؛ لأنها مشبعة بالمحاليل ومواد التربة ، أي أنها أكثر فائدة للنبات من غيرها.

5- كيفية الحفاظ على الخضار من الحشرات والآفات

هناك بعض الطرق التي يمكن اتباعها لحماية النبات من الحشرات والآفات ، وهذه الطرق هي كما يلي:

يتم استخدام مبيدات الآفات الكيميائية المتوفرة في السوق.

رش النبات بالميكرون الكبريت أو الفيرميكيولايت وهو مستخلص بيولوجي غير كيميائي ويرش مرة كل ثلاثة أسابيع في الصيف ومرة كل أسبوعين في الشتاء.

يتم طحن خمسة جرامات من الثوم ، ثم خلطها جيدًا مع لتر من الماء ، ثم تركها لمدة ساعة ، وبعد ذلك يتم رشها على النبات مرة كل أسبوعين ، وذلك لحمايتها من الآفات الفطرية والحشرات.

يمكن خلط ملعقة خميرة مع ملعقة سكر ، وتركها لمدة يوم كامل في الثلاجة ، وبعد ذلك يتم رش النبات بها مرة كل أسبوعين ، وذلك لمكافحة الأمراض الفطرية.