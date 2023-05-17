طالبة تحاول التخلص من حياتها داخل مدرسة في بورسعيد

أقدمت طالبة بأحدى المدارس الثانوية الصناعية بنات في محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، على محاولة الانتحار داخل المدرسة.

طالبة تحاول الانتحار داخل مدرسة في بورسعيد

استقبل مستشفى الزهور المركزي الطالبة "م.ا.ا.م" 16 عامًا، في حالة إعياء بادعاء محاولة انتحار عن طريق تناول مادة غير معلومة داخل المدرسة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.