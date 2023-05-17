رجال أعمال الإسكندرية تلتقي سفير إسبانيا بمصر لدعم العلاقات الثنائية

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، ألباروإيرانسو جواتيريس- سفير دولة إسبانيا لدى مصر وإدواردو سوريانو- المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة بمقر الجمعية، حيث ناقش اللقاء سبل توطيد العلاقات التجارية واستعراض الفرص الاستثمارية الممكنة بين جمعية رجال أعمال إسكندرية والجانب الأسباني في مختلف القطاعات.

وتناول الاجتماع الدور المحوري لجمعية رجال أعمال إسكندرية من تقديم الدعم لمجتمع الأعمال عبر وحدات عمل الجمعية في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال العرض التقديمى الذي قام به أدهم قريطم، المدير التنفيذي للجمعية، والدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية بمصر والإسكندرية في الفترة السابقة.

‏وشارك في اللقاء محمد هنو- رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد غتوري – مستشار مجلس الإدارة، والدكتور محمد محرم - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهيثم القيار- الأمين العام، المهندس أحمد منسي- الأمين العام المساعد، ومحمد القرش- مساعد أمين الصندوق، والمهندس أحمد خالد مرسي- عضو مجلس الإدارة، ونرمين مميش- عضو مجلس الإدارة، ومصطفى كرام- عضو مجلس الإدارة، وبازيل ماركو - لجنة العلاقات الخارجية وعضو الجمعية، وأدهم قريطم، المدير التنفيذي للجمعية، ومروة أبو هيف- رئيس قسم العلاقات الخارجية، ومروة هندي- منسق قسم المسؤلية المجتمعية