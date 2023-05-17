ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51486 طن تشمل : 21064 طن يوريا و 2358 طن رمل و 7600 طن أسمنت صب و 2494 طن كسب فول صويا و 309 طن بصل و 921 طن حديد و 1100 طن مولاس و 8800 طن ملح و 6840 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40806 طن تشمل : 1431 طن خشب زان و 10622 طن خردة و 16393 طن فول صويا و 5264 طن حديد و 7046 طن قمح و 50 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 406 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1445 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169627 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103736 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1286 طن قمح متجه إلى صوامع كوم ابو راضي ، عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من أكتوبر و شحن عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الى السخنة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5682 شاحنة .



شهد اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية والتدريب في مشروع تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط YEP MED ببرنامج التعاون عبر الحدود التابع للاتحاد الأوروبي ،حيث قام بالتوقيع رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إلى جانب ممثلي عدد من كبرى الشركات العاملة بالميناء ومعهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .