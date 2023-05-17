بعد توقف ٣ سنوات.. مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات إير صربيا

استقبل مطار القاهرة الدولى أولى رحلات طيران إير صربيا بعد توقف ما يقرب من ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا .

وشهد المطار إستقبال الطائرة عند المدرج بمدافع المياه والرش على بدن الطائرة كتقليد متعارف عليه عند إعادة التشغيل أو تدشين خط طيران جديد ، وقيام فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات ، وشركة ميناء القاهرة الجوى ، بإستقبال الركاب بالورود وتقديم الحلوى ، وإجراء التسهيلات الخاصة بالخروج فى أسرع وقت ، وتقديم المنشورات الدعائية السياحية للركاب والهدايا التذكارية .

و كان فى إستقبال الركاب بعد إنهاء إجراءات الخروج من صالة الوصول سفير جمهورية صربيا بالقاهرة السفير Miroslav Sistovitsh ، وعدد من أعضاء السفارة الصربية بالقاهرة ، وعدد من قيادات من الشركة المصرية للمطارات ، وشركة ميناء القاهرة الجوى ، و طلعت زكرى وكيل اير صربيا بمصر.

وأعربت الناقلة الصربية ، فى بيان لها عن سعادتها لإعادة تشغيل خط بلجراد القاهرة ، وإنها فخورة بالطيران فوق أحد عجائب الدنيا السبعة الأهرامات ) ، مشيرة إلى إنه أمر رائع أن تحلق طائراتنا بسماء مصر وعودة تشغيل الخط ، وسط إقبال من زيارة السائحين الصرب لمصر ، مؤكدة إلتزامها بتزويد ركاب هذه الرحلات بتجربة سفر مريحة وممتعة تظل عالقة فى الأذهان .

وأشارت الناقلة الصربية ، إلى إنها فى المرحلة الأولى سيتم تسيير 3 رحلات أسبوعية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة من بلجراد ،. على أن تغادر القاهرة أيام الثلاثاء والخميس والسبت من كل أسبوع .

من جانبه قال طلعت زكرى ، الوكيل المصري أن إعادة تشغيل هذا الخط الجوى بين بلجراد والقاهرة سيساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويدفع بالمزيد من حركة السياحة الوافدة لمصر من صربيا.

ووجه زكرى ، الشكر لجميع شركاء النجاح فى إعادة تشغيل الخط من السفارة المصرية بصربيا ، و السفارة الصربية بالقاهرة ووزارة السياحة والآثار ،وهيئة تنشيط السياحة ، والشركة المصرية للمطارات ، وسلطات الطيران المدنى ، وشركة ميناء القاهرة الجوى ، والشركة المصرية لخدمات الطيران EAS.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار قد شاركت فى إنطلاق أولى هذه الرحلات لشركة طيران إير صربيا عبر حضور أحمد علي ، مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ، في احتفالية تدشين خط الطيران المباشر من بلجراد إلي القاهرة والتي نظمتها السفارة المصرية في بلجراد تحت رعاية السفير باسل صلاح سفير مصر لدى بلجراد بالتعاون مع شركة طيران إير صربيا.

كما شارك، أحمد علي في الاحتفالية الأخرى التى أُقيمت، بمقر السفارة المصرية في بلجراد، لإطلاق مجموعة من الرحلات التي ينظمها أحد كبار منظمي الرحلات الصربيين إلى مدينة مرسي مطروح إبتداء من شهر يونيو المقبل وتستمر حتى سبتمبر 2023.

وعقد السفير المصرى ، ومدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة لقاء مع Uros Kandić نائب وزير السياحة والاقتصاد الصربي، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك ودراسة مقترح تبادل عدد من الزيارات علي المستوى الحكومى والقطاع الخاص لاستفادة البلدين من بدء خط الطيران الذي تم إطلاقه من بلجراد إلى القاهرة.