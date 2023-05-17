تسمم 5 تلاميذ عقب تناول حلوى بالمدرسة في بورسعيد

أصيب 5 تلاميذ بإحدى المدارس الخاصة في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بتسمم غذائي، وذلك عقب تناول حلوى بالمدرسة.

واستقبل مستشفى السلام التلميذ: مالك احمد محمد هلال 6 أعوام، مصاب بتسمم غذائي، وجرى حجزه بقسم عناية الأطفال بالمستشفى، كما استقبل مستشفى النصر كل من التلاميذ: سليم محمود ممدوح 5 أعوام، وحلا محمد مصطفي 6 أعوام، وفرح اسلام محمد 6 أعوام، وريم كريم محمد 5 أعوام، مصابين بتسمم غذائي عقب تناول حلوى بالمدرسة.

وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للتلاميذ المصابين، وكشف مصدر مطلع بالمدرسة أن التلاميذ أصيبوا بإعياء عقب تناول حلوى أثناء عيد ميلاد زميل لهم أقيم بالمدرسة وأن الحلوى أحضرتها أسرة التلميذ.