تشاد وأفريقيا الوسطى تجريان عملية عسكرية مشتركة لملاحقة الخارجين على القانون

بدأت القوات التشادية عملية عسكرية مشتركة مع قوات أفريقيا الوسطى، في منطقة شمال غرب أفريقيا الوسطى، من أجل ملاحقة من أسمتهم بـ"العصابات الإجرامية والخارجين على القانون".

وقال وزير دفاع تشاد، الجنرال داود براهيم، إن العملية المشتركة الجارية حاليا بدأت منذ الرابع عشر من شهر مايو الجاري.

وأوضح وزير دفاع تشاد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن هذه العملية العسكرية المشتركة الجارية في شمال غرب جمهورية إفريقيا الوسطى أسفرت، منذ بدايتها في 14 مايو الجاي، حتى الآن عن تصفية 10 عناصر إجرامية على الأقل واعتقال 23 آخرين.

وأكد أن هذه العملية جرى إطلاقها بسبب عدة هجمات شنتها "العصابات الإجرامية" في إقليم "لونجون الشرقي" بجنوب تشاد؛ مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين ونهب وسرقة الماشية، مضيفا أن هذه العملية ستتواصل إلى أن يتم القضاء على من وصفهم بـ"العصابات" الإجرامية.

جدير بالذكر أن العلاقات بين تشاد وأفريقيا الوسطى شابها التوتر الشديد في أعقاب هجمات مسلحة في 17 و18 أبريل الماضي؛ أسفرت عن مقتل حوالي 20 شخصا في جنوب غرب تشاد. واتهمت السلطات الانتقالية التشادية متمردين تشاديين قادمين من أفريقيا الوسطى بشن هذه الهجمات.