وكيل تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة

تابع المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة محمد حسن الزيات الإبتدائية والتي يؤدى بها الامتحان مدارس الإعدادية بنين،وجنة الاطفال ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وذلك للإطمئنان علي حسن سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية،في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الإمتحانية بالمدارس والتاكيد علي الإنضباط وتهيئة المناخ الملائم للطلاب والمعلمين.

وتفقد وكيل الوزارة اللجان الامتحانية واطمأن علي سير امتحان مادة العلوم والذي سار بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية. مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

اكد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انه تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 224 بتاريخ 2/5/2023 لحصول 13 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط على شهادة الاعتماد.



شمل القرار اعتماد 3 مؤسسات بإدارة السرو التعليمية وهي مدرسة الشهيد محمد عربانو الابتدائية و تل الكاشف الابتدائية ومحمد سعيد السنباطي الابتدائية، و3 مؤسسات بإدارة الزرقا التعليمية وهي مدرسة المستقبل المتميزة لغات الإعدادية والشهيد محمود عصام الابتدائية والزرقا الاعدادية الحديثة الإعدادية،ومؤسسة بإدارة عزبة البرج التعليمية وهي مدرسة الجواهرة الابتدائية، ومؤسسة بإدارة دمياط التعليمية وهي مدرسة اللغات الرسمية الجديدة الابتدائية.

كما تم اعتماد 3 مؤسسات بإدارة الروضة التعليمية وهي مدرسة الروضة الاعدادية بنات الابتدائية وجمال طاهر خليل الابتدائية والرحامنه الإعدادية بنات.

وتم اعتماد مؤسستين بإدارة كفر سعد التعليمية هي مدرسة المحمدية الإعدادية وكفر سعد البلد الإعدادية بنات الإعدادية.

وأعرب عبد الرؤوف ، عن خالص شكره وتقديره إلى وكيل المديرية ولفريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وجميع من قدم الدعم للمؤسسات لحصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد ، متمنيًا ، دوام التقدم والتوفيق لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة فى اطار رؤية مصر ٢٠٣٠.