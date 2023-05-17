"البحث عن جوهر الشعر".. قراءة في ديوان "الأعمال الكاملة لإنسان آلي"

منذ ديوانه الأول:"بينهما يصدأ الوقت"، 1994، إلى ديوانه الأخير الصادر حديثا عن المركز العربي للصحافة:"الأعمال الكاملة لإنسان آلي"، 2023، يمثل شريف الشافعي حالة شعرية متفردة في خريطة الشعر العربي المعاصر، ذلك أنه وفق تعبير يوسف إدريس في توصيف كتابات بهاء طاهر:"لا يستعير أصابع غيره".

يخلص شريف في التعبير عن تجربة مختلفة، مسلحا بثقافة تتوارى كأنها الظل، وعندئذ تئول إليه وحده مسئولية تشكيل الصورة الفنية المغايرة للسائد الآسن المكرور، عبر لغة تنتسب إلي قاموس مختلف، وتكتسب مفرداتها مذاقا طازجا لا صلة له بالشائع في القواميس المتداولة، وتتبلور رؤية للإنسان والعالم تفضي إلى تفاعل غير تقليدي مع المتلقي، وتفرض عليه أن يعيد النظر في جملة الثوابت التي تسكنه عن الحب والتصوف والآخر والعلم وفلسفة الوجود.

"ماذا ينتظر الشعر الجديد كي يصبح خبز المائدة؟". السؤال المثير عنوان مقال يكتبه الشاعر في مجلة "الكلمة"، وينحاز فيه إلى رؤية لا ينبغي إهمالها وإنكار أهميتها: أزمة الشعر في الأساس أزمة قصيدة، وما العوامل الموضوعية الخارجية، السياسي منها والاجتماعي، مع الإقرار بتأثيرها النسبي، إلا العناصر المساعدة في صناعة الأزمة.

ما الشعر؟!

قد يبدو السؤال ساذجا للوهلة الأولى، لأن الإجابة معلومة بالضرورة كما يتوهم الكثيرون، لكن الأمر ليس كذلك، ووهم المعرفة اليقينية هذا يتحمل جانبا كبيرا من محنة تراجع الشعر وعجزه عن القيام بدوره المنشود في تصدر العملية الإبداعية، وصناعة الجمال والبهجة والوعي.

في عصر الرقمية والذكاء الاصطناعي والثورات العلمية اليومية غير المسبوقة، ما يمهد لانقلاب جذري يطول العالم الذي نعرفه ونتعايش مع مفرداته الموروثة، يُطالب الشاعر بالمغامرة وجسارة الإقدام على إعادة تشكيل الرؤية عبر بوابة الشعر وحده؛ الشعر المنسلخ عن الإرث المزخرف البغيض، الماسخ مثل حكايات العجائز التي لا يصعب توقع إيقاعها ومسارها:

"رغم نحافتي

نصحني الطبيب

بحجز مقعدين لي في القطار

بعد إصابتي بالشيزوفرانيا

عليّ أن أختار دائما:

على أي مقعد أجلس أولا،

في حين ينتظرني المقعد الآخر خاليا

ليس من صلاحياتي

أن أهب المقعد الخالي لمن أشاء

ولو بشكل مؤقت"

ليس مثل الصورة السابقة في تشخيص أزمة الوجود، حيث الانقسام صانع التشيؤ بمعنى مغاير لما يعنيه الماركسيون في تحليل التداعيات الكارثية لعلاقة الإنسان مع الآلة. الأمر في ظل التحولات المعاصرة يتجاوز صدام الفرد مع آلة بعينها، فالعالم كله بمثابة الآلة العملاقة الضخمة التي تصنع قوانينها وتجلياتها، والإنسان منقسم الشخصية مسلوب الإرادة، الخاضع لنصائح تكرس الاستلاب، لم يعد حتى ترسا في الآلة الجبارة العاتية التي تهمله كأنه الشيء ولا تفكر في التهامه.

الشاعر الحقيقي ذو البصيرة، المتمرد بالضرورة على القديم والحديث من الموروث، محكوم عليه بإدراك هشاشته وضآلته وضياعه، والحلم المثالي بمملكة الحرية يتحول إلى يقين صارم موجع بتبخر الأمل في الحفاظ على مملكة الضرورة التي لم تكن ترضيه. لا مهرب من القطيعة مع الثرثرة والمستهلك المبتذل المكرر من الصور النمطية البلاستيكية، ذلك أن المراهنة على "الرسالة" و"الهدف" و"الغاية"، وكل ما يندرج في دائرة "المعنى"، لم يعد مطروحا، ومراودة التأثير الواضح المباشر، الذي هو خطابي زاعق، لا يمثل جوهر الشعر. الطموح الحقيقي للشاعر، الذي يقترب ويرى، هو الوقوف على حافة الآفاق الغامضة الغائمة بلا ضفاف، مدركا في لحظة الإشراق والتجلي أنه يراود معانقة النفري ومواقفه ومخاطباته:

"أن أوقظ وردة واحدة

خير من أن أنام في بستان"

العاديون من الشعراء، وهم الأغلبية الساحقة، يفكرون في البستان برحابته واتساعه، أما الشاعر الذي يراهن على التكثيف وإعادة إنتاج قوانين الوجود بمفاهيم ووسائط غير مستهلكة، فهو من يتشبث بالوردة الواحدة، ويهمس لنفسه بالكلمات المضيئة التي تمثل مفتاحا أساسا في فلسفة الشعر: كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة.

يبحث الإنسان الآلي لاهثا عن بقايا إنسانية مفقودة مهدرة، والتوجه على هذا النحو الاستثنائي، الذي لم يعرفه ديوان الشعر العربي من قبل، يتطلب معجما خاصا، تقترب مفرداته وتتباعد في تلاحم يثير الدهشة ويفجر المفارقات، وينتبه أدونيس مبكرا، 2019، إلى خاصية التداخل الدال في شعر الشافعي بين كلمتي "إله" و"آلة". الحروف هي نفسها، والمغزى الكامن يشير إلى استبدال الآلة بالإله!.

في العالم الجديد المعقد الذي لم تكتمل صياغته بعد، وربما لا تكتمل أبدا، لا بد أن يسبح الشاعر حال كونه جادا في البحث عن جوهر الشعر، للتأمل في الخريطة التي تستدعي تفاعلا من طراز مختلف، فيكتب لنفسه وللآخرين:

"أخف ضيف زارني اليوم

ورحل دون رجعة

هو: هذا العالم"

ما الشعر؟!

إنه طرح الأسئلة دون انشغال بالإجابات، والتحرر من لغة البلاغة النمطية المعقمة الراكدة، والتحليق خارج السرب مع المجاهرة برفض القطيع، والوقوف على عتبات اكتشاف لغة لا وجود لها في القواميس المحنطة المغطاة بأكوام من الأتربة:

"من أنت؟

ومن أنا؟

ألأنني صافحتك بقفاز مطاطي

أنجبتِ لي وردة بلاستيكية؟

من أنت؟

ومن أنا؟

هشمي المرايا كلها بأطيافك،

واتركي نظارتي

لترى حطامي

من أنت؟

ومن أنا؟"

على الشعراء أن يبحثوا في الشيزوفرانيا عن روعة الجمال الكامن المهجور، ومن خلال الاضطراب العقلي الذي يتخوف منه العقلاء وأشباه العقلاء، أو من يتوهمون أنهم كذلك، يتصدى الشاعر المختلف ليفتش في الهلاوس والكوابيس عن مبتغاه، فليس من وسيلة أخرى لاكتشاف ما يعتمل في أعماق العالم المضطرب المعقد من خلل وارتباك:

"أنا زعيم الأغلبية

الموافقين دائما على كل شيء

وأنا أيضا زعيم المعارضة"

الانتباه إلى فكرة الأضداد ذات الطبيعة التكاملية ضرورة للاقتراب من السر، والحياة في حقيقتها خليط معقد من النضال والخيانة، الثورة والخمول، الحضور والغياب، الكتلة والفراغ.

لا وجود في قواميس الآباء والأجداد لكلمات مثل "الحاسوب" و"الشبكة العنكبوتية" و"النت" و"مواقع التواصل" و"الفضاء الإلكتروني"، ومن هنا يمكن القول إنها مخاطرة مزعجة، بل هي مقامرة خاسرة، أن يُقرا شعر شريف الشافعي وفق المعايير الجمالية البلاغية التقليدية، وتمام التحقق أن يتحرر القارىء من أغلال الكهنة ونظرياتهم سابقة التجهيز.

لعل أحد أهم مفاتيح التواصل مع العالم الشعري لشريف، هو ما نجده في سطور تعين القارىءعلى استيعاب المنهج الذي يخاصم كل ما هو عادي سطحي:

"لا أزال أفتش عن إبرة صغيرة

لم تصدأ بعد

لأتمكن من رتق روحي الممزقة"

وهل الشعر إلا المحاولة النبيلة لرتق الروح؟!