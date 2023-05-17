ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق شونة كتان بالغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطرت الحماية المدنية بالغربية، على حريق شب في كميات من الكتان مخزنة فى شونة ملحقة لأحد مصانع الكتان بقرية شبرا ملس التابعة لمركز، وأسفر  الحريق عن خسائر تقدر بنحو مليون جنيه، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في أرض مشون بها كمية كبيرة من الكتان خاصة بأحد المصانع بقرية شبرا ملس مركز زفتى، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم التعامل مع ألسنة اللهب التي ارتفعت بشكل كبير، وتم السيطرة على النيران، وإجراء عمليات التبريد وإخلاء الكتان المحيط.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الحريق وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، وتحديد أسبابه والقيمة النهائية للخسائر والتلفيات وتولت التحقيق.

إدارة البحث الجنائي الأجهزة الأمنية البحث الجنائي اخماد النيران