تراس تحذر من "التهديدات الاقتصادية والسياسية التي تشكلها الصين للغرب" في زيارة لتايوان

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، مما وصفته بالتهديدات الاقتصادية والسياسية التي تشكلها الصين للغرب خلال زيارة قامت بها لتايوان اليوم الأربعاء.

وقالت تراس في خطاب ل"مؤسسة بروسبكت" في فندق بالعاصمة التايوانية تايبيه: "هناك من يقولون إنهم لا يريدون حربا باردة أخرى. لكن هذا ليس خيارا يمكننا اتخاذه، لأن الصين شرعت بالفعل في حملة الاعتماد على الذات، سواء أردنا الانفصال عن اقتصادها أم لا".

وأضافت تراس أن "الصين تنمي قوتها البحرية بمعدل ينذر بالخطر وتقوم بأكبر حشد عسكري في تاريخ زمن السلم"، بحسب صحيفة /الجارديان/ البريطانية.

وقالت: "لقد شكلوا بالفعل تحالفات مع دول أخرى تريد أن ترى العالم الحر يتدهور. لقد اتخذوا بالفعل خيارا بشأن استراتيجيتهم. الخيار الوحيد لدينا هو ما إذا كنا نرضي ونستوعب - أو نتخذ إجراءات لمنع الصراع".

وأشارت تراس إلى أن العالم لا يمكنه الاعتماد على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية، وبدلا من ذلك دعت إلى "شبكة من الحرية"، تعمل الدول الحرة معا من خلالها لتطوير "الناتو الاقتصادي" لتنسيق الرد على بكين.

وقالت إن مجموعة السبع - التي ستجتمع في نهاية هذا الأسبوع في هيروشيما - بحاجة إلى التنسيق اقتصاديا ضد "الإكراه الاقتصادي الصيني".

يذكر أن تراس هي أول رئيس وزراء بريطاني سابق منذ مارجريت تاتشر في التسعينيات تزور جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.