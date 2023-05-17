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الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الوزراء: 69.47 مليون مستخدم للإنترنت عبر المحمول في مصر حتى فبراير الماضي

الإنترنت الأرضي
الإنترنت الأرضي
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ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي وعبر المحمول بمصر تطور في 2023، بمتوسط 7%؛ إذ وصل عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول في فبراير 2023 إلى 69.47 مليون مستخدم مقارنةً بـ 64.6 مليون مستخدم في الفترة ذاتها من العام السابق، وأصبح مشتركو الإنترنت الثابت 12.36 مليون مشترك في فبراير 2023 مقارنةً بنحو 11.55 مليون مشترك في فبراير 2022.

جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات تزامنًا مع اليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مدى تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، كما نشر إنفوجرافيك حول أبرز المعلومات العامة حول حالة الاتصالات في العالم ومدى الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، بل الفجوة داخل الدول النامية ذاتها.

وأشار إلى أنه وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات ما يصل إلى 27% من سكان العالم غير متصلين بالإنترنت.

وعلى صعيد الدول الأقل نموًّا هناك نحو 407 ملايين شخص في أقل الدول نموًّا يستعملون الإنترنت في 2022، في حين نحو 720 مليون شخص فيها ما زالوا غير متصلين بالإنترنت.

الوزراء المحمول الإنترنت الأرضي