غرفة الصناعات الهندسية تشيد بقرارات الأعلى للاستثمار وتناشد بسرعة التطبيق

كشف المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن قرارات إجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار ويجب تسليط الضوء عليها محليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية.

وأشار محمد المهندس إلى أن الوضع الاقتصادي محليا وعالميا يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشى مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية، ولذلك فإن سرعة التراخيص وتأسيس الشركات في مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل شيء جيد جدا .

وناشد بضرورة سرعة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات لأنه لا معنى للقرارات بدون تنفيذها في وقتها حتى تحقق الهدف مناد.

وأكد أن الصناعة تحتاج إلى استقرار في التشريعات والمعاملات الضريبية وتوفير مستلزمات الصناعة والإنتاج وقرار المجلس بالأمس حول توفير مستلزمات الإنتاج للتصنيع المحلي يعني الأهتمام بزيادة الإنتاج وزيادة المعروض واستقرار في الأسعار ثم انخفاض الأسعار ومعدلات التضخم .

ونوه بأهمية توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية وإفساح المجال لها في معالجة المشاكل الاقتصادية شئ مهم جدا ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي .

ودعا إلى ضرورة الإعلان عن حزمة الحوافز التي ستمنحها الحكومة للقطاع الصناعي خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت ..

وأشاد محمد المهندس بالموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.