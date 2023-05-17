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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"رايقة" لعمرو دياب تجتاح أندونيسيا والشباب يغنونها باللهجة المصرية

بوستر الاغنية
بوستر الاغنية
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بعد سنوات من طرحها تصدرت أغنية "رايقة" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع “تيك توك” في شرق آسيا وتحديدَا في دولة أندونيسيا.

 وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تداول عدد كبير من الشباب والفتيات في أندونيسيا مقاطع فيديو لهم وهم يغنون أغنية “رايقة” لعمرو دياب .

وانتشرت المقاطع بشكل كبير حتى أصبحت كلمة رايقة من أكثر الكلمات تداولا بين مقاطع الفيديو المصورة في تطبيق تيك توك بأندونيسيا .

وتم تداول فيديوهات ومقاطع من الأغنية مصحوبة بترجمة إنجليزية للكلمات مع النص العربي لها ، وقدم عدد كبير منهم غناء وعزفا للأغنية بشكل جيد يظهر محاولاتهم إتقان اللهجة المصرية من خلال أغنية عمرو دياب . 

ويذكر أن عمرو دياب كان قد طرح أغنية رايقة عام 2021 وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع طارق مدكور من ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الكويت يوم ١٨ مايو الجاري.

عمرو دياب رايقة أغنية