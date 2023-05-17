المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية يلتقي ممثلي "الصناعات التلقيدية" بالمغرب

استقبل ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، وفداً من غرفة الصناعات التقليدية بالدار البيضاء "سطات" برئاسة تواتي جلاب عبدالهادي ، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والشراكات والتعاون، وزكرياء مدركة رئيس لجنة التسويق وتتمين منتوجات الصناعة التقليدية، ويوسف مويرت رئيس المصلحة الإقليمية للغرفة بالجديدة، حيث ناقش اللقاء إستكمال سبل دعم العلاقات بين الطرفين ودعم الصناعات الحرفية التقليدية بين مصر والمملكة المغربية من خلال الغرفتين.

من جانبه، قال ممدوح الشربيني، إن اللقاء تناول إقامة عدد من المعارض المشتركة بين البلدين، فيما اتفق الطرفان علي عرض مقترح مذكره تفاهم مشتركة بين الطرفين علي مجلس إدارة الجانبين خلال الفترة المقبلة، مشيراً علي رغبة الجانب المغربي في استخدام الحرفيين المصريين في الاستفاده من الحرفيين المصريين في بعض المنتجات المواد الحرفية الغير مستغلة في المغرب لاستخراج منتجات حرفية يتم تسوقيها بين البلدين خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار الشربيني، أن الاتفاقيات التي سيجري العمل بها بين الطرفين ليست وليدة اليوم، حيث كانت غرفة الحرف اليدوية ومجلس إدارتها سابقآ قد اتفقا مع جهات مغربية علي تعزيز سبل التعاون بين كل الأطراف لدعم الحرف اليدوية والتقليدية بين البلدين، وتحقيق الاستفادة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمغرب.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الغرفة يستهدف توسيع دائرة التعاون مع كافة البلاد العربية ودول التعاون الخليجي كخطة تم وضعها منذ انتخاب المجلس الحالي لتوسيع دائرة الاستفادة للحرفيين المصريين وتسويق المنتجات المصرية وخلق فرص عمل ومعارض مختلفة بين كافة البلاد، والمغرب أول الدول التي يسعي مجلس إدارة الغرفة لدعم التعاون بينهم.