انتشال جثة طفل غرق في مياه ترعة كفر عمار بالعياط

لقي طفل 6 سنوات مصرعه غرقًا في مياه ترعة كفر عمار بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد عبد الفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في مياه ترعة كفر عمار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثة "محمود ربيع أبو الفضل" 6 سنوات جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.