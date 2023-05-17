مرتضى منصور يعلن استمرار مجلس الزمالك لاستكمال مدته واعتذار نجليه

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك رئيس النادي السابق، استمرار مجلس الإدارة المنتخب لاستكمال مدته، بعد قرار القضاء الإداري بعزل رئيس النادي السابق.

ونشر مرتضى منصور، بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيه: "الحمد لله على استمرار مجلس الإدارة المنتخب الشرعي لاستكمال مدته رغم أنف الشامتين والشتامين والكاذبين و المتربصين".

وتابع: “أما بالنسبة لي مازلت مستمرا على موقفي وهو الاعتذار رغم ان الاشكال الذي تم تقديمه أوقف تنفيذ الحكم ولن أعود إلا بحكم قضائي يمحو لقب المعزول الذي أهان كرامتي وتاريخي أو بإرادة الجمعية العمومية التي اختارتني رئيساً أربع دورات منها ثلاث متتالية لأول مرة في تاريخ النادي”.

وأضاف: “أما أحمد وأمير أبنائي فمازالا معتذرين عن عملهما التطوعي في الإشراف علي فريق كرة القدم أو ألعاب الصالات لما نالاه من تطاول وتشهير وسباب ونشر أكاذيب عنهما مع إستمرار دعمي و دعمهم حتي الآن لفريق الكرة وكل فرق الصالات عشقاً للكيان ودليل ذلك أننا انتهينا من إعداد الشكاوي الثلاثة بمستنداتها التي سترسل للفيفا هذا الأسبوع لحفظ حقوق نادي الزمالك حتي لا يجرؤ أي كيان الإعتداء عليها مرة أخرى".

وأردف: “في النهاية لا أملك إلا كل الشكر والاحترام لجماهير نادي الزمالك وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية الوفية العظيمة المحترمين فالجميع كانوا مخلصين لناديهم" .

واختتم: "فالجماهير والاعضاء أثبتوا بوقفتهم الشجاعة خلف مجلس إدارتهم ورئيس ناديهم بأنهم يستحقون الإنتماء لهذا الكيان العريق الذي يعد واحدٍ من أعظم الأندية في العالم ".