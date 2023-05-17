تقارير جنوب أفريقية: 5 عروض أوروبية وخليجية للتعاقد مع بيرسي تاو بالميركاتو الصيفي

ذكرت تقاير صحيفة جنوب افريقية، أن بيرسي تاو نجم النادي الأهلي أصبح هدفا لعدد من الأندية الأوروبية والخليجية في الفترة المقبلة بعد التألق مع الشياطين الحمر موخرا.

ويعيش بيرسي تاو حالة تألق كبيرة في الفترة الأخيرة مع الأهلي على الصعيد المحلي والأفريقي بعدما سجل هدفين في مرمى الترجي التونسي قاد بها الفريق الأحمر للفوز بثلاثية في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت صحيفة “The South african” أن بيرسي تاو يحظى باهتمام من جانب بعض الأندية أبرزها فريق أوتريخت الهولندي الذي يراقب اللاعب جديا ويسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وذكرت الصحيفة الجنوب إفريقية أن النادي الهولندي تواصل مع وكيل أعمال بيرسي تاو وإدارة الأهلي لمعرفة مدي امكانية التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل.

واضاف التقرير أن نادي أندرلخت البلجيكي الذي لعب بيرسي تاو ضمن صفوفه في وقت سابق يسعى أيضا للتعاقد مع الجناج الجنوب افريقي إلى جانب نادي بروندبي الدنماركي.

واشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتماما ايضا من أندية بيرنلي الإنجليزي وصن داونز الجنوب أفريقي وفريق الهلال السعودي لضم بيرسي تاو في الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن بيرسي تاو أحرز 4 أهداف مع الأهلي في 9 مباريات خاضها مع الفريق بدوري ابطال افريقيا للنسخة الحالية، حيث هز شباك صن داونز في المبارارة التي خسرها الأهلي بخماسية مقابل هدفين في دور المجموعات، وسجل هدف في مرمى القطن الكاميروني باللقاء الذي انتصر فيه الأهلي برباعية، وأخيرا هدفين في شباك الترجي التونسي بنصف النهائي.

ويمتد عقد بيرسي تاو مع النادي الأهلي في صيف موسم 2025 حيث انضم للأهلي في أغسطس 2021 بعقد لمدة 4 مواسم .