السفارات والدبلوماسيون في مرمى النيران بالسودان.. عبث بملحقية السعودية ومحاولة اغتيال السفير التركي واقتحام سكن رئيس المكتب العسكري الكويتي

خطر محدق يحيط بالدبلوماسيين والسفارات الموجودة على الأراضي السودانية بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدوك.

وتعرض العديد من الدبلوماسيين لوقائع إطلاق نار في مختلف المناطق في الخرطوم وأسفر عن مقتل البعض منهم وإصابة الآخرين، بالإضافة إلى نقل السفارة خارج المناطق الساخنة.

اقتحام الملحقية الثقافية السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية أنّ مجموعة مسلّحة اقتحمت وخرّبت ملحقيتها الثقافية في السودان، فيما تنظّم الرياض عمليات لإجلاء مدنيين من هذا البلد وتقود جهوداً لوقف المعارك الدائرة فيه بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أنّ "مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرّض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية".

وندّدت المملكة "بأشدّ العبارات باقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم"، داعية إلى "احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة".

كما جدّدت دعوتها إلى "وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين".

مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية

أفادت وزارة الخارجية المصرية، بمقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان: "تنعي وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم".

وذكر البيان أن مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية قتل، اليوم الإثنين، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وتابع: "هذا، وإذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيدا عند الله عز وجل، ورمزا للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".

محاولة اغتيال السفير التركي في الخرطوم

أقدم مسلحون على إطلاق النار على سيارة السفير التركي في السودان، في محاولة لاغتياله وتعرضت سيارة في موكب السفير التركي لدى الخرطوم، إسماعيل تشوبان أوغلو، لإطلاق نار، ولم يسفر الحادث عن وقوع قتلى أو إصابات، وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنّ بلاده قررت نقل سفارتها من الخرطوم إلى بوتسودان.

وأضاف الوزير التركي، في تصريحات للصحفيين، إنّ "الهجوم على سيارة السفير التركي في السودان لم يُسفر عن قتلى أو جرحى"، واقتصر الحادث على أضرار في السيارة فقط.

وأوضح: "نتواصل مع طرفي النزاع في السودان لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاق النار على سيارة السفير التركي وأسبابه"، مشيراً إلى أنه يتم نقل "سفارتنا من الخرطوم إلى بورتسودان موقتاً".

الهجوم علي مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت

شن مسلحون هجوما على مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم وقاموا باقتحامه والتخريب.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيق إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.