لبلبة توجه رسالة للزعيم في عيد ميلاده عبر "البوابة نيوز"

وجهت الفنانة القديرة لبلبة رسالة خاصة للزعيم عادل إمام، صاحب البهجة بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.

وقالت الفنانة لبلبة في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : “كل سنة وأنت طيب يا زعيمنا يا حبيبنا، بحبك وبحب إخلاصك لفنك وحبك لجمهورك والسعادة اللي إديتها لجمهورك، السعادة عند الزعيم انه يخلى الناس تضحك”.

وتابعت، كنت محظوظة أنى عملت معاك أنجح افلامي وأحلى شغل ليا، أنت أهم انسان في حياتي، ربنا يسعدك ودايما تبقى مبسوط ".

وأضافت: مش ممكن انسى وقفتك معايا لما فقدت والدتى، أنت وعيلتلك كلها اللى بعتبرها عيلتى، وأنا من عشاق فنك زي ملايين الجماهير العاشقين لفنك، كل سنة وأنت دايما سعيد يا حبيبنا".

تجدر الإشارة إلى أن لبلبلة وعادل إمام واحد من أهم الثنائيات الفنية المميزة فى السينما المصرية خاصة فى الأدوار الكوميدية، واللذين قدما عددا كبيرا من الأعمال التى تعتبر من علامات السينما المصرية الشهيرة، وكان أول النجاحات التى جمعتهما فيلم "خلى بالك من جيرانك" و البعض يذهب للمأذون مرتين، عصابة حماده وتوتو، احترس من الخط، عريس من جهة أمنية، ومسلسلات: مثل صاحب السعادة، ومأمون وشركاه.