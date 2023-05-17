محافظ بني سويف يوجه مسئولي الوحدة المحلية بالتواجد الميداني الدائم بالمعرض المحترق

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام أعمال تأهيل موقع الأعمال بالمعرض التجاري الخاص ( شباب مصر ) الذي تعرض للحريق الأحد الماضي ، حيث بدأت الأعمال "صباح أمس" ،مع وصول المعدات والأجهزة لموقع المعرض ، وذلك تنفيذاُ لتكليفات القيادة السياسية لأجهزة الدولة والوزارات المعنية، بسرعة إعادة المعرض إلى وضع أفضل مما كان في السابق.

جاء ذلك خلال متابعته مع مسؤولي التنفيذ بالموقع من شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير والوحدة المحلية ، لسير العمل بالموقع ، حيث تتواصل أعمال رفع المخلفات وآثار والحريق " صباحا ومساءً" ، وذلك لسرعة تجهيز الموقع والبدء في الأعمال الإنشائية ، وفق التصميم الفني والهندسي الذي يتم إعداده بمعرفة المختصين من الجهاز والشركة وتحت اشراف مباشر من المحافظ.

وشدد المحافظ على استمرار مسؤولي الوحدة المحلية بالتواجد الميداني على مدار الساعة بموقع الأعمال ، والتنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة خاصة شركات المرافق ، لتوفير كافة التيسيرات اللازمة ، والعمل على تذليل أية معوقات أو متطلبات أثناء سير الأعمال، لإخلاء وتجهيز الموقع للبدء في التنفيذ، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود بين الجهات والأجهزة التنفيذية لتقديم كل التسهيلات المطلوبة.