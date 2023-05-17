تفاصيل إصابة محمد الشناوي ومدة غيابه عن الأهلي

تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي، مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق الأهلي الفوز ذهابًا بثلاثية دون رد في ملعب “رادس”.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة في عضلة السمانة وغاب عن تدريبات الفريق أمس الثلاثاء استعدادا لموقعة الإياب وتأكد غيابه لفترة طويلة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن الشناوي اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وتقرر خضوعه لبرنامج علاجي خلال تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للاهلي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن محمد الشناوي سيغيب عن مباريات الأهلي في الفترة المقبلة لمدة أسبوعين وقد تمتد إلى أكثر من ذلك.

وأضاف أن قائد الفريق سيغيب عن مباريات الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بالإضافة إلى مواجهات إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا في الدوري.

وشدد المصدر على أن الجهاز الطبي لن يستعجل في عودة الشناوي من أجل تجهيزة جيدا لنهائي دوري أبطال أفريقيا في حال التأهل، حيث يقام لقاء الذهاب بنهائي البطولة الأفريقية يوم 4 يونيو المقبل، ولقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر.

يذكر أن محمد الشناوي سيغيب عن 3 مباريات في الدوري الممتاز على خلفية إيقافه بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري.