بالصور.. محافظ الجيزة يسلم 50 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج منحا مادية

نظمت محافظة الجيزة اليوم الأربعاء احتفالية بتسليم 50 فتاة يتيمة مقبلة علي الزواج منح مادية لاتمام الزفاف لرفع المعاناة عن الأسر الاولي بالرعاية، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبلغت قيمة المنح المادية مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وهند عبد الحليم نائب المحافظ، وهاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.

وقال اللواء أحمد راشد إن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للاسر الاولي بالرعاية مشيرا الي ان هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية لمساندة ودعم الحالات الانسانية بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ خلال كلمته علي سعي الدولة المصرية بمختلف قياداتها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبمساعدة ودعم المجتمع المدنى ورجاله، لتوفير كل ما هو أفضل لحياة المواطنين مشيرًا الي ان مبادرة اليوم بتيسير سبل الزواج علي فتيات المحافظة أحد تلك المبادرات المقدمة لدعم مختلف فئات المجتمع المصرى وتوفير مقتضيات العيش الكريم لأفراده ورفع المعوقات التى تواجههم لتمكينهم من الزواج وتكوين الأسر وتسهيل سبل المعيشة لإخراج جيل جديد يكون خير داعم لجهود بلده وخططها التنموية.

ووجه المحافظ خلال كلمته رساله للفتيات المقبلات علي الزواج أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم.

كما وجه المحافظ رساله الي المجتمع وخص بالذكر الأهالي والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة والتي تُعدّ من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة في التأثيث وشراء الأجهزة والقضاء على الموروثات المجتمعية وحثهم بضرورة نشر تلك القيم الصحيحة التى ستعم بالنفع على مجتمعنا وتساهم فى تيسير الزواج على أبناءنا.