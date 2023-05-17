السيدة الأولى الأوكرانية تناشد كوريا الجنوبية توفير أنظمة دفاع جوي لبلادها

ناشدت السيدة الأولى الأوكرانية، أولينا زيلينسكا، كوريا الجنوبية توفير أنظمة دفاع جوي بالإضافة إلى أجهزة للكشف عن الألغام وإزالتها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية، لي دو وون في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" يوم الأربعاء، إن زيلينسكا، التي تزور العاصمة الكورية الجنوبية حاليا، طلبت مجموعة من العناصر بما في ذلك أجهزة الكشف عن الألغام ومعدات إزالة الألغام وعربات الإسعافات الأولية.

وأضاف أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، نقل دعم وتضامن كوريا الجنوبية حكومة وشعبا لأوكرانيا وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا والشعب الأوكراني ".

وأشار إلى أن "الرئيس أشاد بجهود السيدة الأولى زيلينسكا لمشاركة أهوال الحرب في أوكرانيا مع المجتمع الدولي وجهودها لتأمين المساعدة".

ووجهت زيلينسكا، الشكر لكوريا الجنوبية على الدعم والتضامن والمساعدات الإنسانية التي أرسلتها حتى الآن إلى أوكرانيا وطلبت زيادة المساعدات حيثما تستطيع، ذلك.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حافظت كوريا الجنوبية على موقفها المتمثل في عدم تقديم أسلحة فتاكة لدولة متحاربة، على الرغم من أن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، ألمح إلى تحول رئيسي محتمل في السياسة.

كما دعت زيلينسكا، السيدة الأولى في كوريا الجنوبية كيم كيون هي، لحضور القمة الثالثة للسيدات والسادة الأوائل.

وقالت -عبر تليجرام- "أخبرت السيدة الأولى كيم كيون هي من جمهورية كوريا عن الخسائر الثقافية من الهجوم الروسي. فهي في بلدها، تتولى الحفاظ على التراث الثقافي. تتمتع جمهورية كوريا بخبرة واسعة في الحفاظ على الثقافة والفن، بما في ذلك رقمنة المحفوظات. ونأمل الآن أن نتعاون في الحفاظ على التراث الأوكراني من الهمجية الروسية ".