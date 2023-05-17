ضبط بدالين تموينيين استولوا على الزيت والسكر في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد عوض، حملة مكبرة، صباح اليوم الأربعاء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة السلع التموينية وتشديد الرقابة على البدالين، ومتابعة المخابز لمراقبة جودة رغيف الخبز البلدي المدعم.

وأسفرت الحملة عن ضبط إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بقيادة المهندس خالد فهمي، ورئاسة إبراهيم الدهري، عن ضبط 3 بدالين تموينيين بأنحاء متفرقة بالمحافظة، لقيامهم بتجميع والاستيلاء على حصة من الزيت والسكر والأرز والمكرونة، والتي تصرف لأصحاب البطاقات الذكية كمقررات تموينية، وذلك بغرض التربح دون وجه حق.

وحررت 3 محاضر بالوقائع، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.