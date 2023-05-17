بلجيكا: مستعدون لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف -16

أعلن مكتب رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، أن بلاده على استعداد لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات أمريكية من طراز (إف-16)، إلا أنها تستطيع نقل مثل هذه الطائرات بمفردها حتى الآن.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية، عن بيان صادر عن مكتب دي كرو قوله:"إن مسألة الطائرات المقاتلة (إف-16) نوقشت في قمة لاهاي الأخيرة التي التقى فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئيسي وزراء بلجيكا وهولندا، اللذين أوضحوا للأول أن الدولتين لا يمكنهما تسليم الطائرات، لكن يمكنهما تدريب الطيارين الأوكرانيين.

ويتمتع سلاح الجو البلجيكي بخبرة في استخدام طائرات (إف-16) منذ أواخر السبعينيات، لذلك، يمكنهم تدريب الطيارين الأوكرانيين دون مشاكل، إلا أن المعضلة تكمن في طرق نقل الطائرات، لأن جميع الطائرات البلجيكية من هذا الطراز في الخدمة، وهي تغطي المجال الجوي لدول البنلوكس ودول البلطيق، مما يعني أنه لا يمكن لبلجيكا إخراجها ببساطة من المهام التي تقوم بها.

ومن المنتظر أن تبدأ بريطانيا العظمى التدريب الأساسي للطيارين الأوكرانيين على قيادة هذا الطراز من الطائرات، حتى يتمكنوا من الطيران على نماذج الطيران الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا طلبت من حلفائها الحصول على طائرات مقاتلة غربية متعددة المهام، من طرازات (إف-15) و(إف-16) و(إف-18)، إلا أن بعض الشركاء وافقوا على تدريب الطيارين الأوكرانيين فقط، وعلى وجه الخصوص، وعدت بريطانيا وبولندا وثلاث دول أخرى بالقيام بذلك.