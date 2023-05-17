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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصيني يوجه بسرعة إنقاذ المفقودين في حادث انقلاب سفينة صيد بالمحيط الهندي

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج
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أصدر الرئيس الصيني شي جين بينج توجيهات ببذل جهود شاملة لإنقاذ المفقودين بعد انقلاب سفينة صيد صينية في المياه العميقة أمس الثلاثاء في وسط المحيط الهندي.

ووجه شي الإدارات المعنية بالتحرك على وجه السرعة لتفعيل آلية الاستجابة للطوارئ على الفور، بحسب وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وخلف الحادث حتى الآن 39 شخصا كانوا على متن السفينة في عداد المفقودين، من بينهم 17 بحارا صينيا و17 بحارا إندونيسيا وخمسة بحارة فلبينيين.

وأمر شي ببذل مزيد من الجهود لتعزيز التحقيق والإنذار المبكر بشأن مخاطر السلامة المحتملة في العمليات بالمياه العميقة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

من جانبه، حث رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على بذل جهود شاملة لتقليل الخسائر وتعزيز إدارة سلامة سفن الصيد في البحر لضمان النقل والإنتاج البحري الآمن.

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