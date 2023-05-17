استمرار الركود في المجر في ظل انكماش الاقتصاد

أفادت الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في المجر، بأن اقتصاد البلاد واصل الانكماش للربع الثالث على التوالي خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، منخفضًا بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن تقرير مكتب الإحصاء، أنه على الرغم من هذا الانكماش، إلا أن المحللين الإقتصاديين كانوا يتوقعون انخفاضًا حادًا بنسبة تصل إلى 0.6 في المئة.

وانخفضت معدلات الإنتاج في المجر بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة 1.1 في المئة عند تعديله وفقًا لتأثيرات التقويم السنوي، والذي كان متماشيًا مع التقديرات.

بالمقارنة مع معدلات الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، كان الناتج المحلي الإجمالي للمجر للربع الأول في المركز الرابع الأضعف على أساس ربع سنوي، وفي المركز الثاني الأسوأ على أساس سنوي.

وذكر مكتب الإحصاء المجري، أن الأداء الأضعف لقطاع الصناعة ساهم في انخفاض الاقتصاد إلى حد كبير، في حين أن استقرار قطاعي الزراعة والخدمات خفف من هذا الانخفاض، في حين اقترب أداء قطاع الرعاية الصحية من مستويات ما قبل جائحة كورونا.