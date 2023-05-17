"زراعة عين شمس" تستقبل زيارات الهيئة للاعتماد على النظام البرامجي

استقبلت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أحمد جلال عميد كلية الزراعة، ورشا محمود خفاحي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة السادة مراجعي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لتقييم عدد حزمتين من برامج كلية الزراعة لـ (٤) برامج ، وذلك يومي الأحد و الإثنين الموافقين ١٤، ١٥ مايو ٢٠٢٣، وقد تشكل فريق المراجعة الخارجية لتقييم حزم البرامج الآتية:

١- حزمة برنامجي (التكنولوجيا الحيوية - برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية) برئاسة هشام خليفة ، وعضوية كلاً من حجازي حسن مصطفى ، درية محمد خيري، وملاحظة محمد عبدالدايم.

- حزمة برنامجي (الأراضي ، الهندسة الزراعية) برئاسة عبده عبده سعود، وعضوية كلاً من أحمد الشيخة ، هيثم شحاته سالم، هبة محمد عبد السلام.

وقد حضر فعاليات الزيـارة أ.د. سيد عبد الفتاح - مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ومنسق زيارات البرامج.