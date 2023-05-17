الزراعة: الإفراج عن أكبر شحنة أعلاف تقدر بـ308 آلاف طن

أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية أفرجت عن أكبر شحنة أعلاف تقدر بـ308 آلاف طن، مشيرا إلى أن الأعلاف في حد ذاتها تمثل 60% إلى 80% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف إنتاج أي مشروع حيواني أو نشاط خاص بالثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف "سليمان" عبر مداخلة هاتفية على فضائية"dmc"، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في خفض أسعار الألبان والبيض والدواجن، موضحا أن هناك تنسيقا تاما بين وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي من أجل تدبير العملة اللازمة للإفراجات المناسبة والكافية من المواد العالقة في الميناء؛ وأن الوزارة تقوم بالتنسيق التام مع كل الأجهزة المعنية والرقابية من أجل تنظيم حملات رقابية مستمرة للتأكد من توافر هذه الكميات لمستحقيها، حيث وفرت الدولة المصرية العملة اللازمة لهذه الإفراجات، وتتابع وصول آخر كيلو للمستحقين بحيث لا يتم احتكارها أو حجبها عن السوق لرفع سعرها.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن مصر أقل تأثرا من كل دول العالم في الأزمات الراهنة، لافتًا إلى أن ملف الأعلاف يدار على أعلى المستويات ويتابعه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى أننا نستهدف وصول هذه الكميات في صورة أعلاف مصنعة للمواطن، فضلًا عن طرح كميات كبيرة من الذرة الصفراء على منصة البورصة السلعية المصرية، وهذا يتم في جلسات أسبوعية أيام الاثنين.