رغم بلوغه الـ53 عامًا.. متسلق نيبالي يصل قمة إيفرست للمرة الـ27

حقق متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا رقماً قياسياً جديداً على مستوى العالم فقد تمكن من الوصول إلى قمة إيفرست للمرة السابعة والعشرين في مسيرته، حيث وصل إلى القمة بنجاح هذا الصباح فيما كان يتولّى إرشاد متسلق فيتنامي.

وكان كامي ريتا شيربا صاحب 53 عاماً يحمل الرقم القياسي منذ صعوده للمرة الثانية والعشرين إلى قمة إيفرست في العام 2018، فيما حطّم رقماً قياسياً سابقاً كان يتشاركه مع اثنين آخرين من مجموعة شيربا، لكن أمس وصل متسلق جبال آخر هو باسانغ داوا شيربا (46 عاماً) إلى قمة إيفرست للمرة السادسة والعشرين، معادلاً رقمه القياسي السابق.

وكان كامي ريتا شيربا الذي يعمل كمرشد جبال منذ أكثر من عشرين عاماً، وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8848 للمرة الأولى في العام 1994.

وبات مذّاك يتسلق إيفرست كل عام تقريباً، فيما أرشد مرات عدة المجموعة التي تتولى وضع الحبال التي تمهد الطريق لمتسلقي الجبل.

وفي حديث يعود إلى ابريل، قال شيربا لوكالة “فرانس برس”: "إن لم أتقصّد تحقيق هذه الأرقام القياسية ولكن سجلتها إزاء عملي كمرشد".