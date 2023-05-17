تجديد حبس متهم بإنهاء حياة شاب في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بإنهاء حياة شاب في منطقة عين شمس .

وكان قسم شرطة عين شمس بـ مديرية أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم.

وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات مادية تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها الأخير على طعن الأول بسلاح مما أسفر عن وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.