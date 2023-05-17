التضامن تنظم ملتقى للتوظيف بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي "فرصة للتمكين الاقتصادي"، حيث نظمت الملتقى وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وإريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر واريتريا.

ووفر الملتقى الذى نظم بحديقة الفردوس بمحافظة أسيوط أكثر من ٦٠٠٠ فرصة عمل من خلال أكثر من ٤٠ شركة من داخل وخارج أسيوط، في العديد من القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية وغيرها مثل السياحة والفنادق، الأعمال الخدمية، الصناعة، الزراعة ،الأغذية ،الملابس، الدهانات والاستثمار العقاري، متضمنة توفير تأمين صحي، وبدل انتقال والعديد من المزايا لراغبى العمل، إضافة إلى هذا شهد الملتقى تقديم عدد من الخدمات الخاصة بالوزارة من حملات توعوية لصندوق مكافحة الإدمان وخدمات خاصة بتكافل كرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الملتقى يستهدف دعم عمليات التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة " لتحسين ظروفهم الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وجودة الحياة كما أنه ينظم فى إطار مشروع "تشغيل الشباب في مصر"، والمنفذ بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدي برنامج "فرصة" فى قرى "حياة كريمة".

وأوضحت القباج أن استراتيجية عمل الوزارة فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين تنطلق من منظور اجتماعي واقتصادي ويعد الدعم النقدي للفئات المستهدفة جزءا منها باستهداف التأكيد على إعلاء قيمة العمل، حيث يقوم برنامج فرصة كأحد استراتيجيات عمله بتنفيذ جلسات دعم وتحفيز للمستفيدين إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج وسلاسل القيمة لإحداث التحولات التنموية المستهدفة، ويواكب ذلك استغلال الموارد البيئية وتكوين وحدات انتاجية قادرة على الاستقلال الاقتصادى والتحول للاقتصاد الأخضر والحصول على فرصة عمل ملائمة من خلال سلاسل الإنتاج .

وهدفت فعاليات الملتقى إلى توفير فرص عمل لائقة وتعزيز فرص التوظيف للشباب في محافظة أسيوط، حيث يشمل الملتقى العديد من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا.

وقامت شركات القطاع الخاص بالمحافظة وخارجها بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها واستلام طلبات الباحثين عن العمل خلال فعاليات الملتقى، كما تم تقديم خدمات توظيفية أخرى مثل التأهيل للمقابلة الشخصية وتعريف الباحثين عن العمل بحقوقهم وواجباتهم في مكان العمل وتقديم خدمات التوجيه المهني والمشورة للشباب الباحثين عن عمل، كما تضمن الملتقى تلقى طلبات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاص ضمن نسبة 5 % بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديا.

ويعد برنامج فرصة آلية من آليات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادى ويهدف لدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج المستقل ماليًا واقتصاديًا ويهدف أيضا إلى تكوين شبكة من الخدمات والأنشطة تعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج.