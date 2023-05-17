جوائز الصحافة المصرية.. تكريم الزميلين عفاف حمدي وناصر ذو الفقار من «البوابة نيوز»

الأربعاء 17/مايو/2023 - 12:29 م

كرمت نقابة الصحفيين، الزميلين عفاف حمدي، وناصر ذو الفقار، من مؤسسة "البوابة نيوز"، لفوزهما في مسابقة الصحافة المصرية، بحضور الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز.

وشهد حفل نقابة الصحفيين، مساء أمس الثلاثاء، تكريم الفائزين بجائزة الصحافة المصرية عن عام 2022، كما كرمت النقابة عددا من رواد ورائدات المهنة، والحاصلين على رسائل الدكتوراه والماجستير.

وحققت البوابة نيوز، إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيدها في دعم وتطوير العمل الصحفي، بعد حصد الزميلين عفاف حمدي، وناصر ذو الفقار، شهادتي تقدير في جوائز الصحافة المصرية.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة التقدير للزميلة عفاف حمدى، عن موضوع "العنف ضد الفتيات.. الجائحة المستمرة"، في فرع جائزة صحافة المرأة، والذي يروي حكايات فتيات يتحدثن عن تعنيف "الأب" وفقدان الملاذ الآمن لهن، ومقترحات لمشروع قانون يحمي الفتيات من التعنيف، لقراءة الموضوع: اضغط هنا

كما قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميل ناصر ذو الفقار، عن موضوع "الشيخ جراح تعيد القضية الفلسطينية إلى اهتمامات العرب"، والتي يروي قصة تهجير عائلات فلسطينية من حى الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لصالح الجمعية الاستيطانية “نحالات شمعون”، لقراءة الموضوع: اضغط هنا