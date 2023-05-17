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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اعتقال رئيس المحكمة العليا بأوكرانيا بتهم تلقي رشاوى

أوكرانيا
أوكرانيا
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اعتقلت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا رئيس المحكمة العليا في البلاد بتهم تلقي رشاوى من رجل أعمال، في تحقيق وصفته بأنه "خطوة مهمة في حربها ضد الفساد والكسب غير المشروع".

وقال المدعي العام الأوكراني المختص في قضايا محاربة الفساد أولكسندر أوميلشينكو -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء- إن القاضي الأعلى بالمحكمة العليا احتجز في قضية رشوة، ويتم اتخاذ إجراءات للتحقق من تورط أفراد آخرين في نشاط إجرامي".

كان محققون أوكرانيون قد كشفوا في وقت سابق عن تسجيل "فساد واسع النطاق" في المحكمة العليا الوطنية، معلنين عن فتح تحقيقات حول حصول بعض القضاة على "مكاسب غير مشروعة".

رئيس المحكمة العليا رشاوى أوكرانيا