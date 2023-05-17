أمريكا تتهم مهندسا سابقا في "أبل" بمحاولة نقل تكنولوجيا إلى الصين

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، مهندسا سابقا في شركة "أبل" بمحاولة سرقة معلومات تكنولوجية خاصة بالشركة ونقلها إلى الصين.

ووجهت وزارة العدل، وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام إلى المهندس عقب محاولة سرقة معلومات تكنولوجية أمريكية متعلقة بأنظمة القيادة الذاتية بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة بهدف نقلها إلى الصين، مشيرة إلى أن هذه القضية تعد واحدة من 5 قضايا رفعها فريق عمل جديد يركز على حماية التكنولوجيا المهمة من الحكومات الأجنبية.

وتعد هذه الاتهامات جزءًا من جهود الولايات المتحدة لمكافحة السرقة التجارية وحماية التكنولوجيا الحساسة من النقل غير القانوني إلى دول أخرى، وتظهر هذه الاتهامات التوترات التجارية والأمنية المستمرة بين الدول والتحديات التي تواجهها في مجال الأمن السيبراني والملكية الفكرية.