منتخب جامعة الزقازيق يحصل على المركز الرابع ببطولة كمال الأجسام

حصل منتخب جامعة الزقازيق على المركز الرابع ببطولة كمال الأجسام على مستوى الجامعات المصرية، وذلك ضمن فعاليات دورى الجامعات دورة الشهيد الرفاعي (٥٠)، والتى نظمها الاتحاد الرياضى بالتعاون مع جامعة طنطا بمشاركة ١٣٠ طالبًا من ٢١ جامعة، حيث تقام البطولة برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

جاء ذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، و د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و د.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وجاءت مشاركة الجامعة بالبطولة تحت إشراف أ. محمد متولى مدير عام رعاية الشباب، أ. محمد زقزوق مدير النشاط الرياضى، والمشرف ك. إيهاب غنيم، والمدرب ك. أحمد عبد السلام، حيث جاء مجموع الميداليات التى حصل عليها منتخب جامعة الزقازيق بالبطولة أربع ميداليات بواقع: ( ميدالية ذهب وثلاث برونزيات) كالتالى: وزن ٦٥ كيلو المركز الثالث وحصل عليه الطالب فارس محمد السيد، وزن ٧٥ كيلو المركز الثالث وحصل عليه الطالب خالد محمد، وزن ٩٥ كيلو المركز الأول وحصل عليه الطالب محمود خالد، بينما وزن ١٠٠ كيلو المركز الثالث وحصل عليه الطالب يوسف محمد.