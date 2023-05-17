تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف بتجمع 6 أكتوبر التابع لقرية المنبطح بوسط سيناء

تابع رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء سعد خليل بغدادى تطوير الطرق بتجمع ٦ أكتوبر التابع لقرية المنبطح بمدينة الحسنة بوسط سيناء ومتابعة جاهزيتها لتنفيذ طبقة الأسفلت، مشدداً على تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والعمل على تذليل العقبات والمعوقات التي تقف أمام إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن وتحقيق الاشراطات تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة.

بناءاً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق مركز ومدينة الحسنة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية والأساسية لشبكات الطرق وبمتابعة سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة.

كما أشار رئيس المركز إلى أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى وتيسير حركة المرور وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم.

وأكد أن يكون إعادة التطوير بشكل حضاري وضرورة رفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة لمعايير الجودة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.