ضبط 225 كيلو لحوم فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالقطامية

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 225 كيلو لحوم فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بالقطامية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة القطامية لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (300 كيلو جرام مصنعات لحوم ودواجن - 2225 كيلوجراما مصنعات لحوم ودواجن - وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى وطرحها بالأسواق).

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مصنعات اللحوم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.