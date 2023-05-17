بالتفاصيل.. ننشر خطة الحكومة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على استخدام الموارد الطبيعية

حصلت "البوابة نيوز"، على وثيقة حكومية توضح خطتها للخروج من الازمة الاقتصادية في عدة قطاعات أبرزها دعم التحول للاقتصاد الاخضر على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، حيث أوضحت الحكومة من خلال الوثيقة أن هناك 6 ملايين طن فحم حجري Steam Coal يتم استيرادهم سنوياً، السعر الحالي للطن 329 دولار بقيمة 2 مليار دولار سنوي، بالإضافة إلى مليون طن فحم بترولي Pet Coal، يتم بيعهم محليًا مناصفة بين شركتي ميدور والمصرية للتكرير؛ فبدلاً من بيعهم في السوق المحلي يتم تصديرهم اذا أعطينا حوافز لقطاع الأسمنت للتحول للهيدروجين الاخضر.

إجراء تنظيمي

- حوافز تمويلية لتحويل أفران الخطوط للهيدروجين الأخضر بدلاً من الفحم

- حوافز ضريبية لشركات الأسمنت لشراء الهيدروجين الأخضر

تطبيق نفس المنطق السابق على الصناعات كثيفة الطاقة بأنواعه: التحول من استخدام الغاز الطبيعي عوائد تصدير الغاز إلى الهيدروجين الأخضر في مصانع الحديد.

يساهم هذا الإجراء في تقليل الواردات المصرية من الفحم وتقليل التلوث البيني ودعم التحول للاقتصاد الأخضر عن طريق إحلال الهيدروجين الأخضر محل الفحم والغاز الطبيعي.

إعادة النظر في الرسوم المتزايدة لمنصة نافذة (ACI)، حيث يواجه المصدرين زيادة مضطردة والتي تبلغ حوالي 48% بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات التسجيل لشحنات الخامات ومستلزمات الإنتاج الواردة بالشحن الجوي في إطار تطبيق نظام ال ACI والتي بلغت 165 دولار للشحنة.

الأثر المتوقع من تطبيق هذا الإجراء

يساهم هذا الإجراء في تقليل تكاليف التصدير التي يتحملها المصدرين وبالتالي يشجع على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وبالتالي زيادة حجم الصادرات.

وكانت “البوابة نيوز” انفردت بوثيقة حكومية تعرض خطتها للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة بتاريخ 12 مايو الماضي، تشمل كافة القطاعات، وجاء بيان الاعلي للاستثمار بالامس ليؤكد ما حصلنا علية من 22 قرار لتشجيع الاستثمار.