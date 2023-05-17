محافظ شمال سيناء: الأزهر يلعب دورًا كبيرًا في محاربة الأفكار المتطرفة

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الأزهر يلعب دورًا كبيرًا في محافظة شمال سيناء في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة وتصحيح المفاهيم.

وأضاف المحافظ خلال استقباله وفدا من جامعة الأزهر برئاسة رضا علي عطية الأمين العام المساعد بجامعة الأزهر، في حضور محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، عبد الكريم بدوي، المتبرع بالأرض لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالعريش، أن مؤسسة الأزهر تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا.

وطالب المحافظ بسرعة استكمال فرع لجامعة الأزهر بالمحافظة، خاصة وأنه تم تخصيص قطعة أرض ووضع الأساس لها منذ فترة وتنتظر الموافقة على الاستكمال، موجهًا التحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على الاهتمام بسيناء.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع رئيس جامعة العريش السابق على قبول خريجات الثانوية الأزهرية في الأماكن الشاغرة بكليات الجامعة تيسيرًا على الطالبات وأولياء الأمور، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للعريش وجه بقبول خريجات الثانوية الأزهرية بكليات جامعة العريش وعددهم 61 فتاة.

وبدوره، أكد رضا علي عطية الأمين العام المساعد بجامعة الأزهر، أن لجنة الازهر تضم كلا من "إبراهيم حسين إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة-حسام محمود حسين، مدير عام الموازنة والحسابات والمتابعة المالية-عمرو هلال، مدير مركز الاعمال والاستشارات الهندسية-مريم عبد الله غباشي-مسئول متابعة وتقييم الخطة الاستثمارية".

وأضاف عطية، أن اللجنة قامت بمعاينة قطعة الأرض والأعمال التي تمت في مشروع إنشاء كلية البنات الأزهرية بمدينة العريش، لتكون نواة لجامعة الأزهر، حيث سيتم وضع تقرير شامل بالزيارة علي رئيس الجامعة، تمهيدًا لاستكمال الأعمال.