الأنبا بشارة يلتقي لجنة الأسقفية للدعوات واختيار شخصية العام

التقى الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، أعضاء اللجنة، وذلك بمقر المطرانية.

وفي كلمته، تحدث نيافة المطران حول تحديات الدعوات في عالمنا اليوم، مؤكدًا ضرورة ابتكار وسائل حديثة للوصول للشباب، مشددًا على اهمية التواصل الاجتماعي بين الكنيسة، والشباب.

تضمن اللقاء أيضًا عرض تقرير حول عمل اللجنة في شهر فبراير الماضي، كما تم اختيار شعار السنة، الذي جاء تحت عنوان "أحبني، واختارني، فتبعته".

كذلك، الاتفاق على اختيار شخصية القديس بولس الرسول لهذا العالم، بالإضافة إلى توزيع المهام الأساسية من كتابة الصلوات، والطباعة، والدعايا، والتنسيق، وإنشاء صفحة جديدة خاصة، هدفها تنشيط الدعوات بين الشباب.