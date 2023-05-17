"الرعاية الصحية" توقع بروتوكول تعاون لتنشيط السياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة المصرية الأردنية للسياحة العلاجية، وذلك بمقر فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

ومثَّل الهيئة نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، فيما مثٌل الشركة المصرية الأردنية للسياحة العلاجية الدكتور محمد علي عبدالله، المدير التنفيذي للشركة.

وقالت الهيئة في بيانها، بموجب البروتوكول يتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية ومختلف حزم الخدمات وبأعلى المستويات العلمية فائقة الجودة لجميع الحالات والمرضى طرف الشركة، سواء من الدول العربية أو الإفريقية أو إقليم شرق آسيا، وذلك داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة مستوياتها العلاجية .

وأوضح البيان، وتشمل حزم الخدمات العلاجية التي تقدمها الهيئة من خلال منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، للحالات المرضية طرف الشركة وفقًا للائحة أسعار الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء كافة العمليات الجراحية وكذا كافة الفحوصات الطبية والمعملية والتشخيصية على الوجه الأكمل، وذلك وفقًا لما تقتضيه الحالة المرضية.

وأكد الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة منشآتها وذلك بما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز بيئة العمل الداخلية، حيث تعد العلامة التجارية لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، هي إشارة تميز للخدمة التي يتم الترويج لها، وهي حجر الأساس من أجل بناء هوية للسياحة العلاجية مصر وخارجها، بما يحقق ثقة متلقي الخدمة، ويعزز دور الهيئة في الوصول لأعلى مستويات الجودة العالمية من مستوى الخدمة الطبية المتكاملة والمتميزة للوافدين الأجانب تحت شعار نرعاك في مصر.

وقال الدكتور محمد أبو المجد المشرف العام على الفعاليات والهوية البصرية للهيئة، ومنسق بروتوكول التعاون بين الجانبين، إن هذا البروتوكول يأتي استجابة لرغبة الشركة المصرية الأردنية للسياحة العلاجية، في الاستفادة من الإمكانات الطبية والخدمات العلاجية التي تقدمها هيئة الرعاية الصحية من خلال منشآتها المتميزة ووفق أعلى الممارسات الدولية، وتابع أ. محمد محمود، مدير إدارة التسويق بفرع الأقصر، أن الكوادر الطبية المتميزة بين صفوف الهيئة كانت أحد أهم عوامل الجذب لتقديم خدمة طبية فائقة الجودة تليق بالمرضى الوافدين من شتى الأقاليم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد علي عبدالله، المدير التنفيذي للشركة، أن فكرة البروتوكول جاءت بعد ما تعرفت الشركة على مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر» وما تقدمه من خدمات للوافدين، وذلك على هامش مشاركة هيئة الرعاية الصحية في معرض ومؤتمر الطب الإفريقي الأول <Africa Health Excon>، وهو ما يعكس تميز وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة، ومهارة الطواقم الطبية والكوادر البشرية بها، والذي ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل منشآتها، وهو ما ترمي إليه الشركة من خلال هذا التعاون.

وشهد توقيع البروتوكول، من جانب الشركة، الدكتور نجم محمد هشام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأردنية للسياحة العلاجية، ومن فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر كل من الدكتور أحمد حماد مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، الأستاذ محمود عبده جاد مدير الإدارة القانونية بالفرع.

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