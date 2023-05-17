عميد تربية نوعية بعين شمس يكرم المشاركين في مسابقات الابتكار وريادة الأعمال

كرم أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، الأعضاء الفاعلين بلجنة الإبتكار بالكلية و الطلاب الحاصلين على الثلاث مراكز الأولى بمسابقة نوعية تبتكر ٣ على مستوى الكلية، والمتأهلين للتصفيات قبل النهائية ،و أعضاء لجنة التحكيم من خبراء قطاع الأعمال وذلك خلال فعاليات يوم التكريم السنوي للكلية والذى نظمته وحدة الابتكار وريادة الأعمال iHub بالكلية ، تحت رعاية أ.د أسامة السيد مصطفي عميد الكلية ، أ.د ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف أ.م.د أمل نصر الدين مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال iHub بالكلية ، يوم الإثنين الموافق ١٤مايو الجارى.

كما كرم فريق العمل المشارك في إنتاج الحلقة الأولى من مسلسل "مغامرات أوشيك في المحروسة" لأطفال حلايب وشلاتين من خبراء المركز القومي للسينما بإدارة أ. منار حسني رئيس المركز وأيضا فريق العمل من اعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية .

كذلك تم تكريم طلاب مارثون الجري، و مشرفي المعارض التي تمت تحت رعاية ihub، أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين في المعرض المصاحب لفاعليات الاحتفال بيوم المرأة بالجامعة، وأعضاء وحدة الابتكار وريادة الأعمال iHub، وأعضاء نادي الابتكار الطلابي iClub الذين ساهموا في إنجاح فاعليات وحدة iHub بالكلية.

أقيمت فعاليات يوم التكريم السنوي بحضور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، محمد فرج وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، منار حسني رئيس المركز القومي للسينما ، زاهر خيري منسق لجنة الابتكار بمسابقة نوعية تبتكر ٣،و أحمد نبيل رئيس قسم الاعلام التربوي،و هبة عاصم رئيس قسم الاقتصاد المنزلي ، ونهى عبد العزيز رئيس قسم التربية الفنية.